IBM cria chip em "andares" para dispositivos móveis Chips mais rápidos. E que consomem menos. Em vez de aumentar a densidade de circuitos dentro de uma única placa de silício, a IBM está utilizando uma nova técnica para o desenvolvimento de processadores, a exemplo do que os prédios de apartamentos fazem com casas: utilizar vários andares. Trabalhando nessa nova arquitetura, a empresa quer criar processadores que tenham maior capacidade e que ainda resolva os problemas de dispersão de calor e consumo de energia. A técnica se baseia na união dos processadores aos chips de memória RAM (de processamento) e que seriam separadas em placas sobrepostas, que são então perfuradas e depois interconectadas com tungstênio. O processo pode ser aplicado em componentes para celulares e mesmo para computadores, eliminando os gargalos do envio de sinais por condutores elétricos quando os componentes ficam separados. A nova tecnologia pode ser a chave para avanços futuros, ainda mais quando os fabricantes de processadores já criaram processos de fabricação de chips com vários núcleos ativos de processamento e que conseguem entregar as instruções (as ´ordens´ processadas pelo ´cérebro´ do micro) mais rapidamente do que elas podem chegar aos chips de memória, prejudicando a performance geral dos sistemas. Ganhos De acordo com informações fornecidas pela IBM, a técnica vertical pode diminuir em até 1000 vezes a distância que a informação precisa trafegar dentro de um chip. A primeira área a ser beneficiada pela técnica é a de comunicação móvel e os primeiros produtos com a tecnologia chegam ao mercado no ano que vem. Preços e disponibilidade não foram divulgados. A empresa também espera ter chips com processamento e memória integrados para o mercado de PCs e servidores a partir de 2009. A empresa, no entanto, não está sozinha nesta área, já que as fabricantes AMD e Intel também estão investigando designs verticais de chips ou que integram a memória aos núcleos de processamento.