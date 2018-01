IBM criou versão do Lotus Notes que roda em pen drives A IBM desenvolveu uma nova versão de sua suíte de comunicação e trabalho colaborativo que pode ser armazenada em um dispositivo de memória como um pen drive ou tocador de música digital. A nova versão, a 7.0.2, anunciada nesta quarta, permite que usuários acessem dados e mensagens em qualquer computador. Além das funcionalidades de mensagens, o Lotus Notes portátil pode acessar canais RSS, permitindo acompanhar sites de notícias ou blogs. Até o final do ano, a empresa também deve lançar uma versão do Lotus Notes para micros usando o sistema operacional Mac OS X, da Apple.