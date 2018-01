IBM desenvolve tecnologia para computador mais rápido do mundo Sete meses depois da IBM ter entregue o computador mais poderoso do mundo, a companhia anunciou nesta terça-feira que está desenvolvendo uma máquina ainda mais potente. A companhia anunciou que está desenvolvendo um novo supercomputador Sequoia que será entregue em 2011 ao Departamento de Energia dos Estados Unidos. A máquina será usada no Laboratório Nacional de Lawrence Livermore. O Sequoia terá uma velocidade de 20 petaflops, sendo mais rápido que seu antecessor. A máquina anterior, entregue em junho ao Departamento de Energia, superou a barreira do 1 petaflop. Peta é um termo que designa quadrilhão e FLOP refere-se a operações de ponto flutuante por segundo. O Sequoia, e um computador menor chamado Dawn, estão sendo construídos em Rochester, Minnesota, para uso em simulação de testes nucleares. A IBM afirma que eles podem também ser usados em tarefas complexas como previsão de clima e exploração de petrolífera. A IBM afirmou que o Sequoia terá um consumo eficiente de energia para o trabalho onde será empregado, mas mesmo assim vai ocupar 96 racks do tamanho de geladeiras dispostos em uma área do tamanho de uma casa grande (318 metros quadrados).