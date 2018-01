IBM dita código de conduta para funcionários no Second Life

Na vida comum, ou na 'segunda vida', o bom senso dita as regras de convivência. O mesmo não se aplica às grandes empresas, que, escudados pela necessidade de zelar por marcas, identidade corporativa, etc, adotam os chamados manuais de conduta. O assunto ganhou destaque por conta de um conjunto de regras imposto pela IBM aos seus 5 mil funcionários que usam o Second Life (a quase totalidade deles no exterior, já que a IBM Brasil praticamente não tem funcionários participando da iniciativa). A idéia, diz a companhia, é evitar episódios embaraçosos. E, claro, garantir que a empresa mantenha na segunda vida a mesma linha que adota no trato com funcionários no mundo real. Vale lembrar que a gigante da tecnologia quer usar o metaverso como um ambiente virtual focado em negócios. As regras incluem tópicos sobre discriminação, abuso, assédio, aparência dos avatares, e, claro, boicote total a discussões sobre propriedade intelectual. De acordo com Sandy Kearney, diretora responsável pela área de iniciativas de internet 3D da IBM (o nome da divisão ligada ao Second Life), as regras foram criadas para encorajar o comportamento ético dos funcionários da empresa nestes ambientes.