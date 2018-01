IBM e Linden Lab anunciam interoperabilidade

A IBM e a Linden Lab anunciaram hoje que seus pesquisadores tiveram sucesso nos testes de interoperabilidade entre mundos virtuais. Pela primeira vez, as duas empresas conseguiram transferir avatares do grid de testes do Second Life para outro mundo virtual hospedado em um servidor OpenSim. Segundo comunicado divulgado pela Linden Lab, este é o primeiro passo para que, no futuro, os usuários de um mundo virtual possam se deslocar livremente entre diferentes mundos virtuais. Graças ao uso de um padrão aberto de interoperabilidade, será possível saltar de um mundo virtual para outro como hoje o usuário navega, de um site para outro, na internet. Durante os testes, apenas o avatar foi transferido de ambiente. Itens do inventário, como roupas, acessórios e dinheiro virtual, ainda não podem ser transferidos com o dono. Até o fim do mês, a Linden Lab disponibilizará a versão beta do ambiente virtual Open Grid Public para que desenvolvedores interessados em testar a interoperabilidade do OpenSim com o Second Life. Por enquanto, os usuários do Second Life ainda não podem experimentar a novidade. O acesso ao ambiente de testes é restrito aos pesquisadores e ainda não há previsão de quando o serviço estará disponível. Assista ao vídeo do teste, clicando aqui. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.