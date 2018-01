IBM e Linden Lab liberam acesso ao Open Grid Public Beta

No início de julho, a Linden Lab e a IBM demonstraram publicamente os primeiros testes de interoperabilidade entre mundos virtuais. Hoje, as empresas anunciaram a liberação do código de teleporte entre mundos virtuais diferentes para desenvolvedores interessados em criar ferramentas de interoperabilidade. De acordo com o comunicado oficial publicado no site da Linden Lab, a versão beta está disponível para desenvolvedores de mundos virtuais OpenSim interessados em integrar esses ambientes com o grid do Second Life. Na primeira fase do ambiente beta, os desenvolvedores de mundos virtuais OpenSim trabalharão com os pesquisadores da Linden Lab e da IBM para, juntos, estabelecerem um nível comum de interoperabilidade. Por enquanto, apenas o avatar será transferido entre mundos. Itens de inventário, texturas e outros componentes não acompanharão o avatar nessa transferência. Para participar do projeto, os interessados podem consultar as regras na página do Open Grid Public Beta, na enciclopédia on-line do Second Life, clicando aqui. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.