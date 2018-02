IBM é processada por esconder riscos na China com escândalo de espionagem

A IBM fez um forte lobby no Congresso para aprovar uma lei permitindo que a empresa compartilhasse dados pessoais dos clientes na China e em outros lugares com a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês), em uma tentativa de proteger seus direitos de propriedade intelectual, segundo a queixa apresentada no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan.

O autor da denúncia, um fundo de pensão, disse que o fato teria ameaçado a venda de hardwares da IBM na China, sobretudo em função do programa conhecido como Prism, que permitia à NSA espionar o país por meio de empresas de tecnologia como a IBM.

O fundo de pensão Baton Rouge afirmou que a revelação do Prism e as divulgações feitas por Edward Snowden, ex-terceirizado da NSA, teriam levado empresas chinesas e o governo da China a cortar abruptamente os laços com a maior provedora de serviços de tecnologia do mundo.

O fundo acrescentou que isso fez a IBM a divulgar resultados decepcionantes no terceiro trimestre, incluindo quedas na China de 22 por cento nas vendas e de 40 por cento nas vendas de hardwares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Essas alegações são ridículas e irresponsáveis ??e a IBM irá vigorosamente se defender em tribunal", disse o porta-voz da IBM Doug Sheltone, em um email.