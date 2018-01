IBM fará supercomputador com chips de videogame A IBM anunciou que vai construir um supercomputador utilizando os processadores Cell, fabricados pela empresa e que também equiparão a nova versão do videogame da Sony, o PlayStation 3 Usando como base operacional o sistema de código aberto Linux, o novo supercomputador, que se chamará Roadrunner (Papa-léguas, na tradução literal) manterá um rendimento sustentado de 1 petaflop (1 petaflop equivale a 1 quatrilhão de operações de ponto flutuante por segundo) e alcançará um pico de rendimento de até 1.6 petaflops (1.600 bilhões de operações por segundo). O sistema será instalado no Laboratório Nacional Los Alamos (EUA), será um sistema híbrido em o que os chips Cell trabalharão de forma conjunta com servidores IBM com processadores AMD Opteron. Projetado para trabalhar com aplicativos científicos e comerciais, o Roadrunner inclui um novo e sofisticado software capaz de gerenciar os 16.000 processadores AMD Opteron e os 16.000 processadores Cell que o compõe. O novo supercomputador ocupa apenas uma área de 1.000 metros quadrados, aproximadamente o tamanho de 3 quadras de basquete. A IBM iniciará a fabricação e instalação do novo supercomputador no final do ano, finalizando o projeto em 2008. (Corrigida às 18h50 do dia 15, com a informação correta sobre qual é a equivalência de um petaflop em operações de ponto flutuante)