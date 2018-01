IBM faz software para prever propagação de infecções

A empresa de informática IBM anunciou nesta sexta-feira, 8, o lançamento de um novo software gratuito de código aberto capaz de prever a propagação de doenças infecciosas no mundo. A IBM doará o software aos cientistas e autoridades da área de saúde de todo o mundo para ajudá-los a planejar com mais eficácia sua resposta perante emergências. Os programadores poderão modificar o software, chamado Spatiotemporal Epidemiological Modeler (STEM), a fim de ajustá-lo a doenças ou povoações determinadas. A multinacional assinalou que passou três anos desenvolvendo o código, que pela primeira vez permitirá criar rapidamente modelos epidemiológicos para prever como uma doença infecciosa, como a gripe aviária, se propaga ao longo do tempo. O STEM funciona em qualquer sistema operacional, e cria uma representação gráfica da doença a partir de parâmetros como população, dados geográficos, localização dos aeroportos ou rotas migratórias dos pássaros. "O STEM permitirá às autoridades prever a propagação de doenças, como já se faz com a chegada de uma tempestade ou um furacão", disse Joseph Jasinski, diretor da IBM encarregado do programa. "Até agora, foi difícil simular cenários de crises de saúde em escala global. O STEM permite fazer isso", acrescentou Jasinski, em comunicado. O STEM (disponível no endereço www.eclipse.org/ohf/components/stem/), é um dos softwares que fazem parte da Global Pandemic Initiative, uma colaboração entre a IBM e 20 instituições de saúde de todo o mundo.