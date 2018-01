IBM fecha contrato de US$ 1,4 bilhão com a AstraZeneca

A IBM anunciou nesta semana que fechou um grande contrato de terceirização de serviços de tecnologia com a farmacêutica AstraZeneca, num contrato estimado em US$ 1,4 bilhão. O contrato, válido para todas as instalações da AstraZeneca ao redor do globo, tem prazo de sete anos e engloba o provimento de serviços de suporte, hospedagem, gerenciamento de aplicativos e sistemas, além de manutenção dos serviços de comunicação da empresa.