IBM hospedará áreas privadas do Second Life

A IBM disse nesta quarta-feira que será a primeira empresa a hospedar em seus servidores uma região privada do mundo virtual Second Life. O projeto está em teste e será lançado em algumas semanas. Ele marca o novo foco da matriz do Second Life, Linden Lab, oferecendo softwares e serviços para empresas que querem usar o mundo virtual para reuniões e teleconferências. Os funcionários da IBM poderão se mover livremente entre áreas públicas do Second Life e áreas privadas que são hospedadas atrás do firewall corporativo da IBM. Isso irá permitir que a empresa possa discutir e divulgar informações prioritárias sem ter de passar os dados pelos servidores da Linden Lab. A IBM tem sido uma das empresas mais engajadas com o Second Life, um mundo virtual popular com centenas de milhares de usuários que possui seu próprio sistema monetário e economia. Mais de 6 mil empregados da IBM criaram personagens no Second Life, chamados de avatar, e a empresa assinou um acordo com a Linden Lab no ano passado para explorar a compatibilidade entre os diferentes mundos virtuais. "O projeto é estruturado como um acordo de desenvolvimento conjunto e não haverá troca de dinheiro entre as partes", afirmou o vice-presidente de conversão digital da IBM, Colin Parris, em entrevista por telefone à agência de notícias Reuters. "Nós vemos uma necessidade para uma solução pronta que oferece a mesma capacidade de criação de conteúdo mas dá novos níveis de segurança e avanços", disse ele. O Second Life tendo sido cada vez mais usado por corporações e outras organizações no lugar de teleconferências e reuniões, mas a adoção tem sido contida por preocupações com a estabilidade e segurança da plataforma. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.