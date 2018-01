IBM investe US$ 2,2 milhões em centro de Linux no Brasil A IBM anunciou hoje que investirá US$ 2,2 milhões na expansão de seu Centro de Tecnologia Linux no Brasil. Parte desse investimento já está sendo utilizado para construir um segundo laboratório de desenvolvimento do sistema Linux em Hortolândia, que deve ser concluído nas próximas semanas. O primeiro laboratório do LTC opera em Campinas, no campus da Unicamp, e também está sendo expandido. O anúncio foi feito hoje, durante o LinuxWorld, evento corporativo de Linux que acontece em São Paulo. O Centro de Tecnologia Linux no Brasil, que conta atualmente com 10 profissionais, comportará agora 45 especialistas em desenvolvimento de projetos inovadores para componentes internos do sistema Linux. A IBM aproveitará o investimento para adquirir mais equipamentos para os dois laboratórios. Apenas em Hortolândia, mais de 150 mil dólares estão sendo investidos em equipamentos. Com a expansão física e o aumento do número de funcionários, o LTC (Centro de Tecnologia Linux) no Brasil deve ficar entre os cinco maiores Centros de Tecnologia Linux da IBM no mundo. Atualmente, os engenheiros do Centro de Tecnologia Linux no Brasil trabalham nos seguintes projetos: ·Desenvolvimento do sistema Linux para Processador CELL da IBM. ·Desenvolvimento do Linux para Processador POWER da IBM. .Aprimoramentos para facilitar o uso do sistema Linux em servidores da empresa. ·Virtualização para sistemas baseados em chips da Intel. .Certificação de segurança para a distribuição Red Hat Enterprise Linux versão 5.