IBM investirá US$ 6 bilhões na Índia até 2009 A gigante americana de computadores IBM investirá US$ 6 bilhões na Índia até 2009, o que significa o triplo do valor investido pela empresa no país nos últimos três anos, anunciou hoje o presidente e diretor-geral da empresa, Samuel Palmisano. "Nos próximos três anos, triplicaremos nossos investimentos na Índia, de US$ 2 bilhões para US$ 6 bilhões", disse Palmisano em um encontro com funcionários da companhia em suas instalações em Bangalore (sul da Índia), segundo informou a agência indiana "PTI". A IBM mantém diversos negócios no país desde 1990, entre eles call centers, que são muito rentáveis devido ao baixo custo da mão-de-obra qualificada e que fala inglês. A companhia conta atualmente com 43 mil funcionários em 14 cidades da Índia. É o segundo maior quadro de funcionários da IBM no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O aumento no investimento, segundo Palmisano, será destinado à criação de unidades de distribuição de serviços e de um centro de pesquisa em telecomunicações e inovação, entre outras iniciativas. O investimento que a IBM prevê na Índia é o maior anunciado no país por uma multinacional de informática nos últimos tempos. A Microsoft informou em novembro passado um investimento de US$ 1,7 bilhão em quatro anos na Índia, e a Intel, empresa líder na fabricação de microprocessadores, anunciou que vai investir US$ 1 bilhão no país asiático nos próximos cinco anos. Um dos principais atrativos que a Índia oferece às multinacionais de informática é o alto nível de desenvolvimento das empresas de tecnologia no país, que permite exportar empregos para essa economia emergente e continuar investindo em pesquisas. "O investimento vai garantir a utilização de todas as oportunidades em nossas mãos para fazer crescer este mercado, enquanto a IBM cumpre a missão de se transformar em uma companhia global integrada", disse Palmisano em um evento realizado hoje, onde 10 mil funcionários da empresa se reuniram com o presidente da IBM e outros milhares acompanharam, via satélite, em Nova Délhi, Mumbai (oeste de Índia), Calcutá (nordeste) e Pune (oeste). Potência emergente O presidente da IBM, que faz sua quarta viagem à Índia, disse que o país e outras economias emergentes são uma parte cada vez mais importante para o êxito global de sua companhia. "Se não estivermos na Índia fazendo os investimentos justos e buscando os melhores trabalhadores e sócios, não seremos capazes de combinar a capacidade e a destreza do mundo globalizado, de forma a ajudar nossos clientes a obter êxito", disse Palmisano. A IBM registrou um crescimento de 50% na Índia em 2005 e nos primeiros meses de 2006, o que explica o "entusiasmo" da empresa em investir no país. Muitas multinacionais buscam mão-de-obra qualificada na Índia, que oferece serviços a preços muito menores que o Ocidente. A Microsoft, além de ter anunciado investimentos de US$ 1,7 bilhão na Índia, criará 3 mil novos empregos no país. Em sua viagem à Índia, em novembro, Bill Gates afirmou que "o excepcional talento do país em empresas de tecnologia da informação (TI) e sua indústria independente de softwares ajuda a criar uma economia do conhecimento realmente global". A Intel informou neste mês que pretende investir na Índia US$ 1 bilhão nos próximos cinco anos, em parte para promover pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos.