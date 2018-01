IBM irá oferecer inteligência empresarial via BlackBerry

A IBM afirmou nesta quarta-feira, 14, que iniciou a venda de um software que permite ao cliente acessar seu programa de inteligência Cognos por meio de aparelhos BlackBerry. A fabricante do aparelho, a Research in Motion, está encorajando as unidades a criarem programas especificamente para o BlackBerry, com o intuito de aumentar o uso dos serviços de e-mail, mensagens instantâneas, calendário e telefone, pelos quais é mais conhecida. O programa Cognos, cujo preço de tabela é de US$ 300 por usuários, permite ao cliente ver análises em tempo real da condição de seus negócios no BlackBerry. A gigante da computação também apresentou programas que permitem aos usuários do BlackBerry localizarem e se comunicarem rapidamente com colegas especialistas em determinadas áreas empresariais. Um terceiro novo produto da IBM possibilita acesso a conteúdo personalizado a partir de seus sites corporativos através do BlackBerry, afirmou a IBM. A IBM adquiriu os programas de inteligência corporativa em janeiro quando comprou o grupo canadense Cognos por US$ 4,9 bilhões.