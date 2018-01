IBM lança mensageiro instantâneo para Linux Durante a LinuxWorld Conference & Expo, um dos principais eventos do calendário mundial de soluções Linux, a IBM anunciou que lançará versões de seu software de mensagens instantâneas Lotus Sametime para Linux. A nova versão aplicação, que é usada por empresas, foi anunciada durante o evento que acontece nesta semana em São Francisco. Além de permitir a comunicação entre usuários do Sametime, os usuários da plataforma Linux poderão realizar trabalhos de forma colaborativa. A nova versão do Sametime para Linux deve estar pronta já em setembro. A versão para servidores, no entanto, só deve ficar pronta no primeiro trimestre de 2007. A nova versão manterá a função do Sametime 7.5, que é capaz de interagir com outros aplicativos de mensagens instantâneas como o Yahoo Messenger e o AOL Instant Messenger.