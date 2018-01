IBM lança novos servidores com chips da AMD A IBM anunciou o início das vendas de uma nova linha de servidores com processadores AMD Opteron no Brasil. Os equipamentos podem ser do tipo Blade (usados em hacks) e trazem como destaque um melhor gerenciamento de energia e novas tecnologias de resfriamento. Segundo a empresa, a nova linha como processadores AMD apresenta desempenho 21% superior à geração anterior de produtos, lançada em 2003. Os novos equipamentos também apresentam novos níveis de escalabilidade, ou seja, facilitam a expansão dos sistemas. Um dos modelos Blade permite acoplar um outro servidor blade extra ao primeiro em questão de segundos com uma única conexão, duplicando a capacidade de processamento do conjunto. Os novos servidores IBM são: BladeCenter LS41 - Blade de nível empresarial de dois para quatro caminhos. Solução indicada para ERP, data marts, armazéns de dados, bancos de dados SQL e clusters HPC; BladeCenter LS21 - Blade de nível empresarial de dois caminhos otimizado para computação de desempenho. Este é ideal para serviços financeiros e científicos e bancos de dados SQL; System x3755 - Para grandes clientes empresariais de mid-market. O servidor é indicado para computação científica, com simulações de tempo e análise de crash tests; System x3655 - Servidor empresarial, ideal para bancos de dados/ERP, inteligência comercial, IPTV e aplicações de Video on Demand; System x3455 - Servidor de cálculo de alto desempenho, ideal para computação científica e técnica, bancos de dados e clusters Linux.