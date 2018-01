IBM lança servidores para pequenas e médias empresas A IBM anunciou o lançamento no mercado brasileiro de novos servidores da linha Express, desenvolvidas especialmente para empresas de médio porte. As soluções incluem o System i IP Telephony Express e o System x3655. Com esses equipamentos, a IBM amplia a linha de produtos para médias empresas, oferecendo soluções que suprem às necessidades de TI dessas organizações. O System i IP Telephony Express da IBM é uma das soluções pioneiras de telefonia IP projetada para facilitar a implementação de um conjunto completo de Telefonia por IP em apenas um sistema. Essas soluções têm seu tamanho e preço determinado para empresas de 100 a 1000 usuários e podem ser unidas a plataformas de System i novas ou já existentes. ?Nosso objetivo é também levar inovação para as empresas de menor porte. Essas novas soluções contribuem para essa meta, além de ampliarmos nosso portfólio de servidores para o mercado SMB?, afirma Armando Toledo, diretor da área de Sistemas e Tecnologia da IBM Brasil. O executivo se refere ao chamado Small and Médium Business, termo usado pelas empresas de tecnologia para descrever empresas de pequeno e médio porte. Servidor acessível Com o System x3655 Express da IBM, as empresas têm um preço competitivo. A solução é fácil de usar e gerenciar e seu suporte é simples. O System x3655 Express apresenta as ofertas de processador de dois núcleos mais recentes e ajuda a obter mais flexibilidade e escalabilidade. O novo sistema também oferece gerenciamento eficaz de energia, facilidade na implementação de sistemas, ajudando os clientes a economizar tempo e dinheiro.