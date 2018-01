IBM mostra o mais rápido computador A IBM apresentou ontem na feira de informática Cebit, em Hannover, o computador mais rápido do mundo, um sistema com uma capacidade de fazer 46 trilhões de operações por segundo, o que multiplica por 12 mil a velocidade dos computadores comuns. O aparelho é utilizado para o cálculo de sistemas e análise complexos no campo do meio ambiente, da energia e da saúde, podendo ser usado em atividades de engenharia avançada, simulações em pesquisas médicas e na análise de fenômenos climáticos, todas tarefas de cálculo intensivo.