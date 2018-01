IBM perde interesse em comprar a Sun por qualquer preço--CNBC

Citando fontes próximas à Sun, a CNBC divulgou que a fabricante de computadores abordou a International Business Machines no início dessa semana para pedir que retornasse à mesa de negociações, indicando que a Sun estaria flexível em relação ao preço da oferta.

Mas a IBM decidiu que não está interessada em mais nenhuma negociação com Sun, divulgou a emissora, citando fontes próximas à gigante norte-americana.

Os contatos da IBM dentro do Departamento de Justiça e da Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, bem como os da União Europeia, advertiram a companhia de que tal fusão pode ser sujeita à revisão antitruste com duração de seis a nove meses, segundo a CNBC.

A Sun se recusou a comentar o assunto e a IBM não estava imediatamente disponível para fazê-lo.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A IBM retirou uma oferta de 7 bilhões de dólares feita no começo deste mês pela Sun, após a concorrente ter rejeitado o lance, disseram fontes com conhecimento da situação.

As ações da Sun anularam os ganhos observados no pregão eletrônico, de cerca de 7 por cento, e eram negociadas a 6,18 dólares. Já os papéis da IBM subiam 1,45 por cento, cotados a 100,28 dólares na Bolsa de Nova York.

(Reportagem de Ritsuko Ando)