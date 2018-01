IBM processa loja Amazon.com por quebra de patentes A Big Blue (grande azul), como também é conhecida a IBM, entrou com dois processos contra a loja virtual Amazon nas cortes norte-americanas afirmando que o site está violando 5 patentes da companhia em seus serviços online. A empresa alega que a Amazon violou patentes de suas propriedade em mecanismos de recomendação de compras, aquisição de produtos, publicidade, navegação e armazenamento de dados na internet. A IBM alega que abriu os processos após várias tentativas de um acordo amigável com a Amazon.com, mas que não foram bem sucedidas. A IBM também afirma que as patentes são utilizadas por outras companhias que licenciaram as tecnologias, pagando por elas, mas não citou nomes. A Amazon.com ainda não se pronunciou oficialmente sobre o processo da IBM.