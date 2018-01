IBM promove concurso de programação em mainframes A IBM está realizando um concurso para estudantes brasileiros de programação para criar soluções baseadas na plataforma mainframe. Os alunos não precisam ter conhecimento técnico na plataforma para participar, mas é necessário cursar ensino técnico ou superior e ter mais de 18 anos. A participação é gratuita e mais informações podem ser obtidas no site do concurso. Essa iniciativa está dividida em três etapas e a participação é gratuita, limitada aos 1000 primeiros inscritos. Os interessados devem acessar o site para efetuar a inscrição, informar a instituição de ensino em que estuda e indicar um professor responsável. Ao final do concurso, o professor que receber mais indicações de estudantes ganhará um notebook Lenovo. Etapas Na primeira fase a tarefa é bem simples. Seguindo uma série de instruções passo-a-passo, os primeiros 250 participantes que completarem esta etapa corretamente ganharão camisetas. A segunda fase contará com o mesmo número de participantes, que realizarão uma série de tarefas práticas no mainframe. Haverá dicas para o desenvolvimento das atividades e estará disponível um material de referência IBM (em inglês) que ajudará os estudantes a concluírem seus projetos. Os prêmios desta categoria são um MP3 Player, com 512 megabytes para os 25 primeiros que terminarem com sucesso. Para participar da terceira e última fase é necessário ter concluído as duas anteriores com sucesso. Neste item, os estudantes também viabilizarão tarefas em mainframe. Desta vez, as atividades serão mais complexas imitando situações reais de um usuário profissional de mainframe. Após a conclusão das atividades, os organizadores avaliarão as tarefas submetidas e anunciarão os vencedores. O primeiro colocado do concurso ganhará um notebook Lenovo. Já o segundo e terceiro receberão, cada, um videogame Sony PSP (PlayStation Portable). Além disso, estarão aptos para participar do processo seletivo da IBM e para trabalhar na divisão de mainframe da empresa, atuando na área técnica. A IBM disponibilizará três vagas. As inscrições vão até o dia 29 de junho.