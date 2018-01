IBM quer trazer Web para portadores de deficiências Uma internet rica em vídeos no YouTube e música em sites como o MySpace enriqueceriam a experiência online de deficientes visuais, certo? Errado. A construção dos sites atualmente não é nada amigável para pessoas com dificuldades para ouvir e para enxergar. Primeiro porque no caso das pessoas com problemas visuais, a construção das páginas interfere com os softwares já existentes de acessibilidade deste grupo. Segundo, porque tocadores embutidos nas janelas do site (como as telinhas do YouTube) trazem botões que precisam ser acionados pelo mouse e que, por não ficaram sempre na mesma posição na tela, impedem seu uso por quem não consegue ver onde está esse comando. Acrescente a isso o fato de que não há atalhos de teclado que possam substituir esses comandos e você terá um site inacessível para estas pessoas. Para sanar o problema, a IBM está preparando uma plataforma que funciona sobre o Internet Explorer e o Firefox e que pode dar acesso a qualquer arquivo embutido em um site, seja ele baseado na tecnologia Flash ou em arquivos que usem a plataforma Windows Media. Desenvolvido no laboratório da empresa em Tóquio, o software trará atalhos de teclado para controlar qualquer conteúdo multimídia em um determinado site, dando aos deficientes visuais o controle de volume e velocidade de execução. A ferramenta será exibida na próxima semana durante a Conferência sobre Tecnologias e Pessoas com Deficiências, que acontece em Los Angeles, nos EUA. Mais sobre o evento? Clique aqui.