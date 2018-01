IBM reduz oferta pela Sun para US$9 a US$10 por ação--WSJ

O mesmo jornal informou no mês passado que a International Business Machines Corp (IBM) poderia pagar entre 10 dólares e 11 dólares por ação. Autoridades da IBM não foram encontradas para comentar.

Fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters que a IBM estava em negociações para comprar a Sun, embora não pudessem confirmar nenhum valor sobre o acordo.

A aquisição da Sun daria a IBM liderança absoluta no mercado de servidores contra a Hewlett-Packard Co (HP) e a Dell Inc.

A compra estenderia também o portfólio de software da IBM e daria à empresa vantagem contra a Cisco Systems Inc, vista por alguns como a maior rival no longo prazo.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Ritsuko Ando)