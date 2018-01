IBM revela servidor para data centers de companhias Web 2.0

A IBM revelou nesta quarta-feira, 23, um novo tipo de servidor especializado em centros de processamento de dados de companhias do segmento conhecido como Web 2.0. A linha iDataPlex da IBM deve começar a ser vendida nos Estados Unidos e Canadá em junho e globalmente até o final do ano, segundo comunicado divulgado à imprensa. A linha é voltada para empresas que compram racks verticais com dezenas de servidores baseados em processadores Intel, segundo divulgou o Wall Street Journal. Os produtos são direcionados a menos de 1.000 clientes no mundo, segundo a publicação. Entre as empresas que testaram inicialmente os servidores da linha estão o Yahoo e a Tencent QQ, uma companhia chinesa. A IBM tem cerca de 300 unidades em testes. Representantes da IBM não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.