IBM tem lucro maior no 2o tri e eleva projeções para 09

As previsões da companhia e os ganhos trimestrais maiores que os esperados deram aos investidores esperança que o pior do declínio do setor tecnológico possa ter chegado ao fim.

Kim Caughey, analista sênior da Fort Pitt Capital Group, ficou impressionado com a previsão e os ganhos apesar da receita menor.

"Isto, junto com os resultados da Intel, está me levando a ser mais otimista", disse.

A IBM afirmou que agora espera que os lucros de 2009 atinjam os 9,70 dólares por ação, um aumento em relação aos 9,20 dólares da previsão anterior.

Analistas afirmaram que as maiores projeções ofuscaram a decepção causada pela receita trimestral menor que esperada, que caiu para 23,3 bilhões de dólares ante 26,8 bilhões no ano anterior.

A previsão média de analistas era de 23,5 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates.

O lucro líquido no trimestre subiu para 3,1 bilhões de dólares ante 2,8 bilhões do mesmo período um ano atrás. Já os lucros por ação subiram para 2,32 dólares contra 1,97 dólar, muito além da previsão de Wall Street de 2,01 dólares por ação, segundo a reuters Estimates.

"No atual desagradável mundo econômico-financeiro, estes resultados são incríveis", disse Mike Holland, presidente da empresa de investimentos Holland & Co.

A margem de lucros bruta da empresa aumentou para 45,5 por cento, contra 43,2 por cento do mesmo período em 2008.

O preseidente-executivo da IBM, Samuel Palmisano, afirmou que os resultados enfatizam o quão bem anda a transformação da empresa.

"Estamos bem à frente no caminho para nossos planos para 2010 de chegar aos 10 ou 11 dólares por ação", disse em um comunicado.

Os resultados positivos acrescentam ao otimismo no mercado depois que a fabricante de chips Intel divulgou nesta semana lucros e previsões melhores que o esperado.

(Reportagem de Ritsuko Ando)