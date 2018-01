IBM terá cursos à distância em Second Life O universo virtual 3D do game Second Life, que recentemente atingiu a marca de dois milhões de usuários cadastrados (o número não reflete no número de usuários ativos), ganhou nas últimas semanas alguns ambientes de propriedade da gigante de informática IBM. Os ambientes tridimensionais, que simulam edificações e anfiteatros, estampados com a identidade visual e logotipia típica da empresa, serão utilizados para a realização de cursos e treinamentos. A empresa anunciou que irá utilizar a interface e os modelos de interação do jogo para oferecer cursos a distância, além de investigar os modelos de comunicação no novo ambiente.