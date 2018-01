IBM transfere sua central de compras para a China A IBM anunciou nesta sexta-feira seus planos para transferir sua central de compras de Nova York para a cidade de Shenzhen, na China, onde já fabrica seus servidores. Esta é a primeira vez que a IBM estabelece a sede de uma de suas divisões fora dos Estados Unidos, segundo informou a empresa em comunicado, e também o primeiro caso de uma companhia tecnológica que opta por instalar sua central de compras no país asiático. O crescimento do negócio de softwares e de serviços da IBM nos últimos anos motivou a reorganização de sua base de compras na região asiática, onde já produz hardware há mais de 50 anos, e onde pretende ampliar sua base de fornecedores e parceiros. O interesse da companhia pela China já havia ficado claro no começo do ano, quando foi concluída a mudança de sua central para a Ásia-Pacífico de Tóquio para Xangai. A IBM opera em Shenzhen, na província de Cantão, há mais de dez anos. É neste núcleo industrial onde trabalham a maioria dos 1.850 empregados da companhia na Ásia. A multinacional manifestou sua intenção de se transformar em uma companhia integrada globalmente. "A capacidade mundial da empresa pode ser estabelecida no lugar do mundo que mais convenha, baseado nos imperativos da economia", afirmou seu diretor de compras, John Paterson. Segundo Eagle Zhang, vice-presidente da empresa de consultoria Analysys International, a mudança representará uma grande economia para a empresa, e incentivará outras companhias do setor a fazer o mesmo.