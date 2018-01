IBM vai vender o banco de dados MySQL A IBM, que fabrica aplicativos de bancos de dados, anunciou que irá revender e suportar a linha do MySQL, software do mesmo tipo que usa a estrutura de código aberto e que é utilizado em diversas ferramentas de sites na internet. A parceria será firmada entre a IBM e a MySQL, empresa que desenvolve uma versão comercial do banco de dados e que lucra com a venda de serviços de customização e suporte técnico (a exemplo do que acontece com outras linhas de aplicativos de código aberto). Pelos termos do acordo, as duas companhias irão produzir aplicativos que tornarão o MySQL compatível com outras soluções e servidores da IBM. A Big Blue (como a IBM também é conhecida) também oferecerá suporte ao MySQL por meio de sua O MySQL é um dos programas mais populares entre a comunidade do software livre e uma de suas vantagens é que, por ter seu código aberto, pode ser adaptado para as mais variadas aplicações, a exemplo do que acontece com o sistema operacional Linux. Entre alguns dos grandes sites que utilizam o MySQL estão companhias como Yahoo, Google e a empresa de vídeos filiada a ela, o YouTube.