IBM vende divisão de impressão para Ricoh Começa como parceria, mas pode terminar em aquisição a transação entre a japonesa Ricoh, fabricante de impressoras copiadoras e multifuncionais, e a IBM, que repassará o controle de sua divisão de impressão digital, numa transação estimada em US$ 725 milhões, segundo anunciaram as empresas nesta quinta-feira, 25. A fusão das duas empresas resultará na InfoPrint Soutions, cujo controle será transferido aos poucos para a Ricoh ao longo dos próximos três anos. A empresa manterá a equipe atual de 1200 funcionários. A equipe da IBM que atua nesta divisão poderá se juntar à InfoPrint com o tempo e conforme a demanda de contratos. O que motiva as duas empresas é o processo de manter o foco em negócios principais. A sede da empresa permanece em Boulder, no Estado do Colorado, EUA, que é onde fica a administração central da divisão de impressão da IBM. Não é a primeira vez que a IBM se desfaz de uma divisão de impressão. A hoje independente Lexmark, com sede em Lexington, no Estado do Kentucky, EUA, surgiu a partir de uma divisão de imagem e impressão da IBM.