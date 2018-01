Ibope: internauta brasileiro gastou 19 horas online em abril De acordo com a empresa de pesquisas Ibobe Inteligência, o comércio eletrônico apresentou um crescimento consistente no mês passado, com maior destaque para os segmentos Viagens, Automóveis e Vendas de Varejo. Segundo a empresa, o número de internautas residenciais que utilizaram a internet em abril de 2006 atingiu 13,4 milhões de pessoas, contra 14,1 milhões de março. O tempo de navegação, por outro lado, manteve-se estável, atingindo 19 horas e 26 minutos, dois minutos mais que no mês anterior. Esse tempo de uso da internet por pessoa garante ao Brasil a primeira posição entre os 10 países medidos, à frente do Japão, onde cada internauta residencial navegou por 18 horas e 7 minutos e da França, com 17 horas e 50 minutos por pessoa. Maturidade Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, em abril, o número de domínios .br chegou a 912.512, contra 899.044 em março de 2006. Na comparação das categorias entre abril e março de 2006, apenas Ocasiões Especiais, categoria que congrega os sites para envio de cartões de felicitação, apresentou crescimento de 1,4%. Todas as outras categorias apresentaram estabilidade ou pequenas quedas de audiência no período. ?Essa queda era esperada, já que tivemos uma seqüência de três feriados às segundas-feiras?, comenta Alexandre Magalhães, coordenador de análise do IBOPE Inteligência. ?Como a internet tem grande parte de seu público ainda concentrado nas classes A e B, portanto com poder aquisitivo acima da média nacional, feriados acabam tirando as pessoas de casa, diminuindo as oportunidades residenciais de acesso à web?, afirma Magalhães. Já na comparação anual, quase todas as categorias tiveram crescimento real, ou seja, acima dos 18% de crescimento da internet residencial ativa. As categorias que mais cresceram entre abril de 2005 e o mesmo período de 2006 foram: Viagens e Turismo (85%), Casa e Moda (55%), Automóveis (46%), e-commerce (38%) e Educação e Carreira (34%). ?Dessas categorias, três são ligadas ao comércio eletrônico (Viagens, Automóveis e e-commerce), cujo objetivo final é a venda ou a influência direta sobre ela. Isso confirma nossas pesquisas que indicam que há uma correlação grande e positiva entre experiência dos internautas e compras pela internet?, diz. ?Juntas, essas três categorias receberam 7,8 milhões de usuários, ou 58% dos internautas residenciais ativos do período?, finaliza o analista.