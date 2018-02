Ibope: País passa a ter 13% mais internautas em um ano

O número total de pessoas com acesso à internet, incluindo aquelas que não são usuárias ativas, atingiu 38,2 milhões em abril. O Ibope estima que, no total, 62,3 milhões de brasileiros maiores de 16 anos usem a internet em casa, no trabalho, em escolas, lan houses, bibliotecas ou telecentros.

O País segue na dianteira mundial no número de horas navegadas por mês. Cada brasileiro que usa a internet em casa passou em média 24 horas e 7 minutos conectado em abril. Depois do Brasil, os países em que mais tempo se navegou no mundo foram Reino Unido (23h07), Japão (22h53) e França (22h15). O número de horas navegadas no Brasil em abril diminuiu em relação a março (26h15), mas aumentou na comparação com abril de 2008 (22h47).

Os sites de fotografia foram os que registraram maior aumento de audiência (11,7%) de março para abril, seguidos de páginas sobre jogos e loterias (10,7%). Na comparação com abril de 2008, os maiores incrementos ocorreram em sites sobre viagens e turismo (28%), entretenimento (16%) e comércio eletrônico (15%).