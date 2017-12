Ibovespa salta quase 2% com expectativa por pesquisa do Ibope e acordo na Ucrânia

O Ibovespa fechou nesta quinta-feira em alta de 1,78 por cento, a 52.111 pontos, com giro financeiro da sessão totalizando 5,9 bilhões de reais.

Com o desempenho desta quinta-feira, o índice acumulou na semana valorização de 0,47 por cento. Foi a quinta semana consecutiva do Ibovespa no azul, período em que a valorização do indicador chegou a 15,9 por cento.

As ações preferenciais da Petrobras e do Banco do Brasil subiram cerca de 4 por cento e ficaram entre as principais altas do dia, acelerando ganhos durante a tarde, quando ganharam força especulações de que levantamento do Ibope sobre a eleição de outubro mostrará queda nas intenções de voto na presidente Dilma Rousseff.

A pesquisa tem divulgação programada para esta quinta, segundo o site do Supremo Tribunal Eleitoral.

"É o típico movimento que verificamos em março e no início de abril, com a puxada de ações mais expostas ao governo", disse o analista de renda variável João Pedro Brugger, da Leme Investimentos.

Contudo, na quarta-feira, levantamento da Vox Populi/Carta Capital mostrou que a presidente Dilma se manteve praticamente estável em abril na corrida eleitoral em relação a fevereiro e ainda venceria no primeiro turno.

Participantes do mercado também citaram certo alívio na tensão internacional após diplomatas de Rússia, União Europeia, Estados Unidos e Ucrânia acertarem um acordo em Genebra para estabilizar o conflito no leste europeu.

"O conflito na Ucrânia derrubou bem as commodities e a Bovespa na terça-feira e agora o ambiente está menos tenso depois de muitas vendas. O anúncio de hoje diminuiu um pouco expectativas de intervenções no país", disse o especialista em renda variável Rogério Oliveira, da Icap Brasil.

Na próxima terça-feira, haverá vencimento de opções sobre ações na bolsa, o que deixou os negócios mais voláteis pela manhã nesta quinta-feira, com investidores ajustando posições antes de feriado prolongado. O mercado ficará fechado na sexta e na segunda-feiras.

Além das ações de Petrobras e Banco do Brasil, a siderúrgica Gerdau foi outro expoente entre as maiores valorizações do dia. Relatório da Citi Research alertou que o Departamento do Comércio dos Estados Unidos tomará uma decisão preliminar na sexta-feira sobre acusações de dumping contra produtores de vergalhão da Turquia e do México.

"A decisão é relevante para o negócio da Gerdau na América do Norte, uma vez que a Turquia e o México são responsáveis por mais de 80 por cento de todas as importações de vergalhões para os Estados Unidos", escreveram os analistas Alexander Hacking e Thiago Ojea. Mas, segundo eles, os benefícios de uma decisão positiva no momento são altamente especulativos.

As maiores baixas do dia ficaram com as empresas do setor de construção MRV Engenharia e PDG Realty, com Rossi Residencial também fechando no vermelho. O Deutsche Bank rebaixou a recomendação da MRV e da PDG para "venda" e da Cyrela e da Rossi para "manutenção", afirmando que o cenário atual pode ficar mais desafiador ainda para o setor.