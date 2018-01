Ibraf promove rodadas de negócios na Bahia O Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf) promove, amanhã e sexta-feira, rodadas de negócios com compradores internacionais durante a Fenagri 2007, em Juazeiro (BA). Além das rodadas, o Ibraf está organizando encontros destes importadores com empresas brasileiras na sede da entidade, em São Paulo (SP). Informações no site.