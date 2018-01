Icahn diz que não irá à reunião anual do Yahoo

O investidor Carl Icahn, que promove uma disputa acionária para restabelecer o conselho do Yahoo e remover seu presidente-executivo, afirmou que não irá comparecer ao encontro anual de acionistas da empresa nesta sexta-feira, 1º. Icahn, que no dia 21 de julho conseguiu um acordo para controlar três assentos no conselho, afirmou em comunicado nesta quinta-feira que não quer que o encontro se torne "um evento para mídia sem nenhum propósito". Ele afirmou que se encontrou com o presidente-executivo do Yahoo, Jerry Yang, e com o presidente do conselho, Roy Bostock, desde a assinatura do compromisso e disse estar otimista sobre trabalhar com eles, apesar das discordâncias. Icahn iniciou uma batalha pelas ações do Yahoo no início de maio com o intuito de remover seu conselho depois que a empresa não conseguiu chegar a um acordo para ser vendida para a Microsoft por US$ 47,5 bilhões. O Yahoo afirmou que a oferta subvalorizava a empresa. O bilionário investidor conseguiu fazer as duas empresas retomarem conversas para outro acordo, que o Yahoo rejeitou. Icahn detém cerca de 5% das ações do Yahoo e prometeu forçar a companhia para algum tipo de transação como membro do conselho. Ele conseguiu uma concessão segundo a qual será envolvido em qualquer discussão futura para potenciais transações. Mas ele reconheceu que falhou em obter apoio suficiente dos acionistas para renovar completamente o conselho.