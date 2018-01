ICANN pode votar domínio `.xxx´ nesta semana Em mais uma rodada sobre o destino do sufixo `.xxx´, a ICANN, empresa responsável pela coordenação de domínios na internet, deve retomar nesta semana as discussões em torno de sua criação. Barrado sucessivas vezes na entidade, por pressão da ala conservadora do governonorte-americano e por grupos religiosos, o sufixo `.xxx´ seria adotado pela indústria de conteúdo adulto e poderia ajudar em estratégias de filtragem de conteúdo para menores, por exemplo. A empresa que está defendendo a medida, a ICM Registry, afirmou que está representando mais de 76 mil inscrições de empresas e sites interessados em registrar estes domínios e disse ainda que, com sua implementação, será mais fácil implementar práticas de filtragem de sites e impedir a disseminação de conteúdo como pornografia infantil pela rede.