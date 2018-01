ICANN, que controla Web, terá reunião em São Paulo A organização que controla a internet no mundo, a americana Icann, fará sua última reunião do ano em São Paulo. A entidade tenta mostrar que não é apenas uma organização americana e que está aberta a outros países. Mas o governo brasileiro promete aproveitar o evento para questionar o monopólio da Icann sobre a rede mundial de computadores. A entidade é quem fica responsável pelo registro de todos os endereços eletrônicos e garante a conexão entre os vários servidores no mundo. O problema, porém, é que a Icann tem um contrato com o governo americano, o que para muitos indica a interferência de Washington no controle da rede. O que países como Brasil, Índia e China querem agora é que esse controle seja "democratizado". Mudança O Brasil e outros governos conseguiram, em 2005, convencer a ONU a criar um grupo de trabalho para tratar de temas relacionados à Internet. Há duas semanas, porém, a Icann anunciou que estava renovando o acordo com a Casa Branca até 2011, um verdadeiro banho de água fria nas pretensões dos países emergentes em também ter voz e voto nas definições da internet. Nem mesmo no grupo de trabalho da ONU os países emergentes conseguem fazer com que o tema seja discutido. Nesta semana, em Genebra, o grupo voltou a se reunir. Mas diante da oposição de certos membros em lidar com o tema do controle da internet, a agenda nem sequer conta com um espaço para esse debate. Os americanos também não desistem de seu trabalho diplomático e, nos últimos meses, enviaram representante de Washington a Brasília para tentar fazer com que as autoridades nacionais mudem de opinião sobre a internacionalização da gestão da Internet. Para o encontro em São Paulo da Icann, a entidade espera que o evento seja uma forma de "ampliar a participação internacional no processo de desenvolvimento da governança da Internet". O que membros do governo brasileiro alegam é que, apesar de ter representantes de vários locais do mundo e de realizar reuniões em vários países, as decisões ainda são tomadas de forma pouco transparente e sem que todos sejam consultados. O encontro da Icann em São Paulo ocorre na primeira semana de dezembro. Esta será a segunda vez que a entidade vem ao País. A primeira reunião no Brasil ocorreu em 2003, no Rio de Janeiro.