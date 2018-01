Icann rejeita novamente os sites ´.xxx´ Nesta semana, o conselho diretivo do Icann (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, entidade que regula a criação de domínios na internet) rejeitou novamente a criação do domínio ´.xxx´, que atenderia aos sites com conteúdos pornográficos. Em uma votação em que cinco representantes da Icann foram a favor da medida e nove contra, a proposta apresentada há seis anos foi novamente engavetada. Especialistas do setor e representantes europeus no Icann apontam o conservadorismo de grupos norte-americanos como a principal causa da decisão. Analistas indicam que a criação de um sufixo ´.xxx´ na internet facilitaria regular os serviços do setor e contribuiria para aumentar a segurança no que se relaciona à divulgação de conteúdo adulto e permitiria a empresas e indivíduos estabelecer regras claras de filtragem destes materiais. Representantes da União Européia criticaram a decisão e afirmaram que a Icann sofre forte influência do Departamento de Comércio dos EUA, que por sua vez é coordenado por membros da ala conservadora do governo Bush.