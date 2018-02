ICM-Bio compra Cachoeira do Escorrega, no RJ O Parque Nacional do Itatiaia, mais antiga unidade de conservação do País, acaba de anexar os 37 hectares da região conhecida como Cachoeira do Escorrega, principal área de uso público de Visconde de Mauá (RJ). A área custou R$ 1.097 milhão ao Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade (ICM-Bio). A medida, parte do projeto Parques da Copa, pode amenizar os impactos do asfaltamento da rodovia RJ-151. "O asfaltamento torna a área vulnerável, pois facilita o acesso a ela. A logística de transporte na região terá de ser repensada", afirma o chefe do Parque Nacional do Itatiaia, Walter Behr.