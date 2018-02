Ideb aponta avanço de escolas públicas ante 2007

As unidades de ensino superaram todas as metas estabelecidas. A faixa que teve o melhor desempenho foi a dos anos iniciais do ensino fundamental (da 1ª à 4ª série), com índice de 4,6 - mostrando crescimento de 0,4 ponto em relação ao desempenho de 2007. O índice superou a meta para o ano, que era 4,2.

Da 5ª à 8ª série, o Ideb foi de 4,0 - que é 0,2 ponto melhor que o desempenho de 2007 e supera a meta em 0,3 ponto. O ensino médio foi que registrou menor evolução. O Ideb do ensino médio ficou em 3,6 pontos - apenas 0,1 ponto maior que a meta.

O ministro Haddad comemorou os resultados. "O que nós temos pela frente é muito difícil. Estamos distantes do nosso objetivo que é a nota 6, apesar de termos superado as metas que foram estabelecidas. Quando um país se propõe a fixar metas de qualidade de educação, eu não conheço nenhum outro país que tenha feito isso, penso que já é algo pra celebrar. Quando cumpre, melhor ainda. Mas a distância que nos separa de um sistema educacional desenvolvido ainda requer as cautelas devidas."

Até 2021, o Ministério da Educação pretende alcançar a meta de 6,0 pontos, a média dos países desenvolvidos da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o Ideb foi criado em 2005.