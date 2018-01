Idec orienta esperar antes de entrar na TV Digital

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) disponibilizou nesta semana na internet um material de orientação para quem se interessar pela transmissão digital de TV, que estréia em São Paulo neste domingo, dia 2. A principal recomendação do instituto é aguardar alguns meses até que as mudanças estejam consolidadas. TV Estadão - Coordenadora do Idec fala sobre TV Digital Acesse o site VEJA TAMBÉM Manual prático da TV Digital Guia completo para escolher o melhor conversor Uma das preocupações do advogado do Idec Luiz Fernando Moncau diz respeito às características dos produtos colocados à venda no mercado. Muitos dos produtos ainda não estão plenamente adaptados para que o consumidor usufrua dos benefícios da TV Digital e a informação sobre suas características e eventual necessidade de troca no futuro não é adequada. O advogado destaca o caso do software desenvolvido no Brasil para a interatividade, o Ginga. "A maior dúvida é se os conversores e televisores que estão à disposição no mercado incorporaram esse software ou se disponibilizam tecnologia para que futuramente se façam as adaptações necessárias." O Idec conseguiu apurar que o software, ao contrário do que tem sido falado, já está pronto e que, inclusive, já foi vendido para diferentes empresas não divulgadas. O que não se sabe é como o sistema será incorporado aos conversores existentes. Outro problema diz respeito às características dos produtos colocados à venda no mercado. "A melhor coisa que o consumidor tem a fazer é esperar até que tudo esteja definido. Após algum tempo, é provável que televisores e conversores fiquem mais baratos, que os produtos já estejam totalmente adaptados a nova tecnologia e que o consumidor não tenha tantos gastos com a mudança", conclui Luiz Fernando.