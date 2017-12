Identificada vítima de queda de helicóptero no Rio Os bombeiros confirmaram que uma pessoa morreu quando um helicóptero caiu no mar na praia do Perigoso, em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, por volta das 10 horas desta terça-feira. O homem era tripulante e foi identificado apenas como Sérgio Mauro, de 24 anos. Ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde já chegou morto, segundo os bombeiros.