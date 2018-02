Identificadas vítimas da queda do bimotor em Paraty A Polícia Militar divulgou o nome das três vítimas da queda do bimotor modelo Seneca PA-34 que estava desaparecido desde domingo, 10, e foi localizado às 12h30 desta segunda-feira, 11. A aeronave caiu perto do Morro do Corisco, em Paraty, região sul do Estado do Rio. Morreram o empresário Eduardo Francisco Juliano, Gabriel Marques e o piloto, identificado por enquanto apenas como Locatelli.