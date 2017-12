Identificado homem morto a tiros em protesto no Rio Foi identificado como Edilson da Silva dos Santos o homem morto a tiros na noite desta terça-feira, 22, durante protesto de moradores dos morros Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. A manifestação, contra a morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, foi muito violenta. Vias importantes do bairro, como a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a Rua Raul Pompeia e o túnel Sá Freire Alvim, foram interditadas por barricadas de fogo.