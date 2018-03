Identificado jovem morto em estacionamento do McDonald's O homem morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 7, no estacionamento do McDonald''s, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foi identificado como Diego Ribeiro Cassas, de 18 anos. O jovem levou três tiros nas costas e um na cabeça e já estava sem vida quando a Polícia Militar foi acionada, às 6h35, para atender a ocorrência. Os suspeitos fugiram da lanchonete, que fica na esquina das Avenidas Henrique Schaumann e Rebouças.