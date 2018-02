Identificados 2 suspeitos de disparos que mataram menino no RS

PORTO ALEGRE - A polícia identificou dois suspeitos de disparos que mataram um menino de seis anos no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre.

O crime aconteceu no domingo, 22, quando a criança brincava na frente de uma casa vizinha à da família.

As primeiras informações dão conta de que, além do garoto, ferido fatalmente na cabeça, outro morador das redondezas levou um tiro. Essa vítima sobreviveu. Ambos ficaram no meio de um tiroteio entre um homem, que saiu de dentro de um automóvel, e outro que caminhava pela rua.

Será pedida à Justiça a prisão preventiva dos dois suspeitos. Especula-se que são criminosos da região e que teriam desavenças por questões ligadas ao tráfico de drogas.