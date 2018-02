Identificados acusados de matar jovem em posto do Rio Por meio do Disque-Denúncia, a polícia identificou ontem os dois suspeitos de terem participado do roubo a um posto de gasolina em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O crime resultou na morte de Angélica Maria de Souza, funcionária da loja de conveniência, após ser atingida com um tiro na cabeça.