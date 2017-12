Idosa é encontrada morta em Copacabana Uma idosa identificada pela polícia como Bercy Bernardete Ramos Malizia, de 76 anos, foi encontrada morta no acesso a um prédio na esquina das ruas Bolívar e Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, na zona sul do Rio, na tarde desta sexta-feira, 11. Bercy estava no chão, com uma faca cravada no pescoço. A idosa morava na Tijuca, na zona norte da capital. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio, que ainda não divulgou quais hipóteses são aventadas para o crime.