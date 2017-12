Idosa morta a tiros será sepultada sob protestos no Rio

O sepultamento está marcado para as 13h. A Polícia Militar (PM) tem informações de que mais manifestações violentas estão sendo organizadas _ segundo a corporação, por traficantes de drogas vinculados à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Ao longo desta segunda-feira, três carros e quatro ônibus foram incendiados. Os carros, em frente à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), por volta das 12h. À noite, dezenas de pessoas atacaram os ônibus e invasores destruíram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em um dos acessos ao Alemão. Médicos e funcionários, desesperados, fugiram pelas janelas, a fim de escapar dos agressores.

A PM reagiu com tiros e bombas. Adilson da Luz, de 21 anos, foi preso, sob a acusação de integrar o bando de cerca de 20 pessoas que depredou o posto de saúde. Carlos Alberto Souza, de 21 anos, levou um tiro no peito e está hospitalizado em situação médica muito grave. Não se sabe ainda se a vítima participava dos ataques.

Os tumultos estenderam-se até as 4h, quando a Estrada do Itararé, um dos principais acessos ao complexo do Alemão, foi reaberta, mesmo com as carcaças dos ônibus incendiados ainda à espera de reboque.

Simultaneamente ao quebra-quebra no Alemão, cinco ônibus eram incendiados no entorno do morro do Chapadão (Costa Barros, zona norte), também controlado pela CV. O ataque ocorreu em represália à morte de um adolescente de 17 anos por policiais militares. O jovem, segundo a PM, estava armado e era criminoso. Dois homens foram presos com latões de combustíveis e pistolas, informou a corporação.