Idoso é decapitado e esquartejado em Ourinhos-SP Depois de ser morto com golpes de marreta na cabeça, o idoso Manoel Ferreira Lemos, de 73 anos, foi decapitado e esquartejado em Ourinhos, no interior de São Paulo. Encontrado no fim da tarde desta segunda-feira, 10, o corpo estava cortado em pelo menos dez pedaços, de acordo com a polícia. Tronco e membros foram encontrados dentro da casa de Lemos.