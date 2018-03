Idoso é queimado com soda cáustica em assalto Um idoso de 67 anos teve parte do corpo queimado com soda cáustica nesta quinta-feira, 16, durante assalto à sua chácara, em Capela do Alto, região de Sorocaba, interior de São Paulo. Os bandidos também jogaram álcool no corpo da vítima, amarrada com fitas adesivas, e atearam fogo. Levado para o pronto-socorro da cidade, o homem foi transferido para o Hospital Regional de Sorocaba em estado grave.